Томские фонтаны будут работать в штатном режиме в день ВДВ 2 августа

Фонтаны являются важной частью городской инфраструктуры и создают комфортную атмосферу для отдыха томичей в летний период Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Томские фонтаны будут работать в штатном режиме в День воздушно-десантных войск, который традиционно отмечается 2 августа. По информации департамента городского хозяйства, отключений водных объектов в праздничный день не планируется. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Томска.

При этом власти напоминают, что в фонтанах нельзя купаться, выливать в них мыльные жидкости и оставлять мусор. Нарушение установленных правил эксплуатации городских водных объектов может привести к поломке оборудования и загрязнению воды, что повлечет за собой необходимость внепланового ремонта и дополнительные расходы из городского бюджета.

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