Микрокредитная компания оштрафована на 150 тысяч рублей за запугивание томича

Выяснилось, что компания нарушила условия требования возврата займа еще у 7 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники УФССП России по Томской области выявили административное правонарушение в сфере возврата просроченной задолженности и оштрафовали микрокредитную организацию на 150 тысяч рублей. Поводом для проверки стало заявление гражданина об угрозах за невыплату просроченной задолженности, поступившее из ОМВД России по Томскому району. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Томской области.

Выяснилось, что томич дистанционно оформил микрозайм в ООО «МКК НФ» на сумму 15 тысяч рублей и просрочил выплаты. Вскоре на его телефон стали поступать текстовые сообщения и фото повестки вызова на допрос к дознавателю в качестве подозреваемого по делу о мошенничестве в одно из подразделений УМВД России по Томской области. Для «решения вопроса о примирении» гражданину предлагалось перечислить 25 тысяч рублей через приложение «Деньги сразу». Однако заемщик не стал переводить денежные средства, а вместе с адвокатом явился в полицию по указанному адресу и выяснил, что такого дознавателя не существует.

Изучив полученные от заявителя документы, в том числе скриншоты текстовых сообщений и записи телефонных переговоров, сотрудники УФССП возбудили в отношении ООО «МКК НФ» дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В ходе проверки было установлено, что организация передала без согласия должника аффилированным лицам его персональные данные, оказывала психологическое давление и вводила в заблуждение относительно принадлежности кредитора к органам государственной власти. Для своих угроз компания использовала абонентские номера, не выделенные ей на основании заключенного с оператором связи договора. Всего было зафиксировано 8 нарушений.

УФССП России по Томской области напоминает, что в подтверждение доводов гражданам рекомендуется приложить копию договора займа, заверенную оператором сотовой связи детализацию звонков, справку о принадлежности абонентского номера, аудиозаписи телефонных переговоров, копии писем, направленных на почтовый и электронный адреса, фотографии и скриншоты текстовых сообщений, а также иные сведения, необходимые для полной проверки. Кроме того, в соответствии с требованиями части 4 статьи 59 Федерального закона от 31 июля 2020 года номер 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», для всестороннего рассмотрения обращения необходимо предоставить письменное согласие на обработку персональных данных.

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