Томич запугал друга криминалом и угнал его пикап за 15 млн рублей

Подсудимый успел перепродать автомобиль новому владельцу Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Томский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 45-летнего жителя областного центра. Мужчина признан виновным по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Судом установлено, что томич придумал изощренную схему завладения принадлежащим его приятелю дорогостоящим пикапом Dodge Ram TRX. Пользуясь доверием и дружескими отношениями, он сообщил владельцу иномарки, что тот якобы разыскивается представителями криминального мира. По легенде фигуранта, злоумышленники хотели поквитаться с потерпевшим за то, что вложились в якобы основанную им финансовую пирамиду и потеряли деньги. В связи с этим мужчина предложил другу «помощь» — забрать самое дорогое его имущество на ответственное хранение.

Возвращать транспортное средство фигурант не собирался. Сначала он хранил автомобиль на своей даче в селе Курлек, а затем перегнал его во Владивосток. Там через знакомых на основании поддельных документов пикап был продан на несколько миллионов ниже рыночной стоимости. Сумма причиненного потерпевшему ущерба превысила 15,4 миллиона рублей.

Подсудимый вину не признал, утверждая в суде, что купил машину. Однако государственный обвинитель убедительно опроверг эту линию защиты. Прокурор отметил, что мужчина ранее был судим за разбой, является рецидивистом и совершил новое преступление в период непогашенной судимости. В связи с этим его исправление без изоляции от общества невозможно. Согласившись с позицией гособвинителя, суд с учетом наличия в действиях виновного опасного рецидива преступлений приговорил его к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В ходе предварительного расследования автомобиль был изъят у нового собственника и помещен на специализированную стоянку. После вступления приговора в законную силу он будет возвращен законному владельцу.

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