«Убить за бутылку»: В Томской области один мужчина зарезал другого, когда тот пришел без добавки

Агрессор попал точно в артерию, погибший истек кровью Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Десять лет строгого заключения — такую цену заплатит 43-летний житель деревни Зайцево за пьяную ссору из-за отсутствия выпивки. Кожевниковский районный суд вынес суровый приговор мужчине, признав его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Трагедия разыгралась в мае текущего года во время застолья в райцентре. Когда спиртное закончилось, хозяин дома отправил гостя в магазин, выдав ему деньги. Однако мужчина вернулся с пустыми руками. Этот факт вызвал у 43-летнего злоумышленника приступ неконтролируемой ярости.

Как установило следствие и подтвердил суд, подсудимый сначала жестоко избил своего 54-летнего товарища. Когда жертва упала на пол и уже не могла сопротивляться, осужденный нанес один точный, но чудовищный удар ножом наотмашь. Лезвие угодило точно в подколенную артерию. От массивной кровопотери пострадавший скончался до приезда медиков.

В судебном заседании убийца полностью признал свою вину. Однако чистосердечное признание не спасло его от максимального наказания. Суд учел наличие в действиях мужчины опасного рецидива преступлений. Согласившись с позицией государственного обвинителя, судья назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии особого режима.

«Бытовые» трагедии на почве алкоголя регулярно пополняют криминальную хронику региона. Данный случай стал очередным напоминанием о том, что злоупотребление алкоголем приводит к необратимым последствиям. Правоохранители отмечают, что суды Томской области неизменно занимают жесткую позицию в отношении лиц, совершающих тяжкие преступления против личности в состоянии опьянения.

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