Процедура наблюдения в «СУ ТДСК» завершится до конца 2026 года

В августе 2025 года в отношении предприятия была введена процедура наблюдения Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Томская домостроительная компания (ТДСК) сообщила о планах завершить процедуру наблюдения в отношении своего дочернего предприятия «СУ ТДСК» до конца 2026 года. После прохождения этапа финансового оздоровления застройщик намерен увеличить объемы строительства. Об этом стало известно из заявления представителей компании.

Напомним, что ранее ООО «Союзлифтмонтаж» обратилось в Арбитражный суд Томской области с иском о признании АО «СУ ТДСК» банкротом. В августе 2025 года в отношении предприятия была введена процедура наблюдения. В компании поясняли, что эта мера позволит организации продолжать деятельность, избавившись от долговой нагрузки. Как отметил представитель руководства, сейчас стоит задача завершить финансовое оздоровление, используя механизмы, предусмотренные российским законодательством. Происходящие процессы в компании характеризуют как структурную перестройку и пересмотр экономической модели работы.

Снижение покупательной способности населения привело к уменьшению продаж квартир и железобетонных изделий. В связи с этим в ТДСК провели оптимизацию себестоимости строительства и минимизировали издержки в работе промышленного комплекса, в первую очередь на Заводе крупнопанельного домостроения. В компании также заявили, что пик спада уже пройден. Утвержден директивный график работ, рассчитанный до конца 2029 года. Этот документ предполагает постепенное наращивание объемов строительства при гарантированном финансировании.

Планируется также возвращение квалифицированных специалистов на строительные объекты и заводские мощности. Согласно данным информационно-аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», АО «СУ ТДСК» зарегистрировано в 2001 году и занимается возведением жилых и нежилых зданий. Среднесписочная численность сотрудников предприятия составляет 427 человек. По итогам 2025 года доходы компании практически сравнялись с расходами и достигли 2,6 миллиарда рублей. «СУ ТДСК» является дочерним обществом ПАО «ТДСК».

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