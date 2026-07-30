В Чаинском районе Томской области отремонтировали аварийный участок теплосети

Работы были проведены благодаря вмешательству прокуратуры Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Чаинского района Томской области добилась капитального ремонта аварийного участка тепловой сети в селе Подгорное. Проверка исполнения законодательства о теплоснабжении выявила значительный износ теплотрассы по улице Логовой, что угрожало оставить жильцов нескольких многоквартирных домов без тепла в отопительный период. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Установлено, что состояние тепловой сети не соответствовало требованиям безопасности и надежности. Изношенный участок мог привести к коммунальным авариям в зимний период, создав угрозу для здоровья и комфорта местных жителей, студентов и граждан, проживающих в прилегающих домах. С целью обеспечения бесперебойного теплоснабжения прокуратура обратилась в суд с требованием обязать ответственные организации провести ремонтные работы.

Судом требования прокурора были полностью удовлетворены. После прокурорского вмешательства выполнен капитальный ремонт аварийного участка теплосети, что позволило восстановить надежность системы теплоснабжения и подготовить инфраструктуру села к предстоящему отопительному сезону.

Своевременное выявление и устранение аварийных участков коммунальных сетей является важнейшим условием обеспечения безопасности жителей сибирского региона. Контроль со стороны надзорных органов позволяет предотвратить масштабные аварии и гарантировать бесперебойное предоставление жилищно-коммунальных услуг гражданам в условиях сурового климата Томской области.

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