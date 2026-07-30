В Томской области построят логистический центр за 2,1 млрд рублей к 2028 году

Крупнейший логистический центр позволит открыть сотни новых рабочих мест Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Проект строительства в Томской области логистического парка маркетплейса «Озон» подтвердил статус масштабного инвестпроекта. Это дает возможность инвестору получить земельный участок в аренду без торгов для реализации инициативы, пояснили в правительстве региона 30 июля. Ожидается, что центр заработает в 2028 году.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме 2026 года было подписано соглашение о строительстве объекта. Объем инвестиций оценивается в 2,1 млрд рублей. Компания «Терминал А» создана специально для реализации этого проекта в регионе.

«По итогам заседания Координационного совета по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению госгарантий инвестиционный проект по строительству логистического парка в Томской области подтвердил статус масштабного проекта. В настоящее время инвестором при сопровождении Агентства инвестиционного развития Томской области проводится комплекс предпроектных работ. Ввод в эксплуатацию первого логистического объекта планируется в 2028 году», — сообщили в правительстве региона.

Доходы бюджета от деятельности парка и его резидентов за весь период реализации составят 3,8 млрд рублей. Создание современной логистической инфраструктуры обеспечит сокращение складских и транспортных издержек предприятий пищевой промышленности, сельхозпереработки, дистрибуции, электронной коммерции и ритейла. Снижение совокупных логистических затрат в цепочках поставок составит 10–15%, что приведет к росту маржинальности и конкурентоспособности компаний-партнеров, а также создаст дополнительные рабочие места для местных жителей, студентов и граждан, выбирающих карьеру в сфере логистики.

Реализация проекта будет вестись при строгом соблюдении норм земельного и градостроительного законодательства, что исключает риски административных штрафов или приостановки работ. Обновление логистических мощностей позволяет повысить эффективность доставки товаров до конечного потребителя и укрепляет позиции Томской области как важного транспортного узла Сибири.

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