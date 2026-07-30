В Стрежевом столкнулись «Рено Логан» и мотоцикл

Водитель не уступил дорогу другому ТС. Фото: УМВД России по Томской области

Утром 30 июля 2026 года в городе Стрежевом Томской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и мотоцикла. В результате аварии оба водителя получили травмы и были госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Томской области.

По предварительной информации, около 7 часов 40 минут в районе дома номер 96 по улице Строителей 55-летний мужчина, управляя автомобилем «Рено Логан», выполнял левый поворот. Водитель не предоставил преимущество в движении встречному мотоциклу «Сузуки» под управлением 31-летнего мужчины, что привело к столкновению транспортных средств.

В результате происшествия оба водителя с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии, устанавливая все обстоятельства случившегося. Местным жителям, студентам и всем участникам дорожного движения напоминают о необходимости строго соблюдать правила маневрирования и быть предельно внимательными при проезде перекрестков.

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