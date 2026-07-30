«Соседская война» на молотках: в Томске мужчина сжег иномарку из-за громкой музыки

Автомобиль вспыхнул как спичка. Фото: УМВД России по Томской области

Бытовой конфликт из-за громкой музыки обернулся для жителя Ленинского района уголовным делом и полным уничтожением автомобиля. В ночь на 23 июля во дворе дома № 6 по переулку Перевалочному вспыхнул автомобиль «Фольксваген Поло». Подробности рассказали в УМВД России по Томской области в четверг, 30 июля.

Оперативно мужчину задержали прямо на месте преступления. Подозреваемым в поджоге оказался ранее судимый местный житель 1980 года рождения. По предварительной версии следствия, между соседями возник спор из-за громкой музыки. После того как владелец машины сделал замечание дебоширу, тот впал в ярость. Мужчина взял молоток, вышел на улицу, методично разбил кузов припаркованного автомобиля, а затем поджег его.

По факту инцидента следователем ОМВД России по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджига). Санкция данной статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

В УМВД напомнили томичам о необходимости соблюдения тишины в ночное время и мирного разрешения споров. Использование физической силы и уничтожение чужого имущества неизбежно влечет за собой суровое наказание согласно Уголовному кодексу РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томской области за сутки потушено 5 лесных пожаров

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru