Мобильный трафик томичей на «Госуслуги» удвоился в период поступления в вузы

Использование сервиса «Поступление в вуз онлайн» стало доминирующим способом дистанционной подачи документов Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В период приемной кампании в вузы жители Томской области заметно увеличили активность на портале «Госуслуги». Большие данные оператора показывают, что абитуриенты и их семьи используют на портале на 125% больше интернет-трафика, чем в начале года. Об этом 30 июля рассказали в пресс-службе оператора связи.

Аналитики связывают этот рост с интересом школьников и их родителей к сервису «Поступление в вуз онлайн». Наибольший интерес у томских выпускников вызывают классические и опорные университеты региона. Безусловным лидером стал Томский политехнический университет, на официальный сайт которого приходится 30% локального трафика абонентов. Сразу за ним следуют Томский государственный университет с показателем 24% и Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, набравший 20%.

Старшеклассники из соседних регионов также активно интересуются учебными заведениями в Томске. Самыми активными оказались жители Кемеровской и Новосибирской областей, а также Красноярского края. Примечательно, что интерес к сибирским вузам проявляют пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа и Краснодарского края.

В приемную кампанию 2025 года в вуз было подано около 14 тысяч заявлений, более 58% из них — в цифровом формате. Особенность кампании 2026 года заключается в том, что онлайн-подача возможна исключительно через «Госуслуги». На текущий момент поданы заявления на все формы обучения, и более 94% из них оформлены в цифровом формате через портал. При этом сайты вузов остаются важным инструментом для получения информации о направлениях.

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