Проект из Томска стал победителем грантовой программы ВТБ для краеведческих музеев России

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Грант получила Автономная некоммерческая организация в области культуры и искусства «Энергия мечты».

Средства направлены на создание иммерсивного спектакля-променада в Томском областном краеведческом музее им.М.Б.Шатилова.

Всего по итогам конкурса поддержку до 1 млн рублей получат 67 музеев и музейных организаций из 55 регионов России. Проект «Красота внутри. Краеведческие музеи России» продлится до конца 2027 года.

В состав жюри конкурса вошли независимые эксперты музейной сферы, деятели культуры и журналисты. Лучшие проекты оценивали советник генерального директора Государственного Эрмитажа Светлана Даценко, заместитель главного редактора «Российской газеты» Ядвига Юферова, а также представители НИУ ВШЭ, Президентского фонда культурных инициатив и Русского географического общества.

Среди инициатив победителей этого года – открытие ремесленных мастерских и проведение мастер-классов, реконструкция бала Александровской эпохи, создание мобильной выставки о культуре кабардинцев и балкарцев, организация турнира и гастрофестиваля вокруг казачьих сторожевых башен, разработка иммерсивного аудиогида по дому-музею декабристов, проведение инклюзивных фестивалей и другие проекты. Победители приступят к реализации своих проектов с 1 сентября 2026 года.

Программа поддержки краеведческих музеев России запущена в начале 2026 года. Проект направлен на укрепление роли краеведческих музеев в сохранении культурного наследия и способствует развитию современных музейных форматов, внедрению цифровых технологий и повышению доступности экспозиций для молодежи, семей и широкой аудитории.

Программа охватывает все регионы страны и продлится до конца 2027 года. По итогам нескольких этапов конкурса победители смогут получить гранты в размере до 1 млн рублей. Общий объем поддержки со стороны ВТБ составит до 100 млн рублей.