Золотодобытчики в Кузбассе самовольно изменили русло реки ради дороги

Предприятие перекрыло русло реки ради технической дороги Фото: Екатерина Сафонова.

В Кемеровской области расследуют обстоятельства грубого нарушения природоохранного законодательства. При использовании водных объектов на участке месторождения россыпного золота компания перекрыла русло ручья Александровский технологической автодорогой, а водоток реки Горелая направила в руслоотводную канаву. Подробности инцидента сообщает издание «Сибдепо» в четверг, 30 июля.

Золотодобытчики в Кузбассе попались на «горячем» — бульдозеры и промприборы отправили в вынужденный простой на 90 суток. При этом золотодобытчики даже не удосужились получить разрешение на право пользования водой.

«При использовании водных объектов на участке месторождения россыпного золота реки Горелая русло ручья Александровский было перекрыто технологической автодорогой, а водоток реки Горелая направлен в руслоотводную канаву, что привело к изменению русел и берегов водных объектов», — приводит текст решения Тисульского районного суда пресс-служба.

Пока постановление суда не вступило в законную силу, поэтому у компании есть шанс обжаловать решение.

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