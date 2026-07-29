В Томске прокуратура требует вернуть 86-летней пенсионерке полмиллиона рублей

Пожилая женщина перевела средства по указанию лжесотрудника полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Ленинского района Томска подала в суд иск о возврате 500 тысяч рублей 86-летней местной жительнице, ставшей жертвой телефонных мошенников. Надзорное ведомство требует взыскать неосновательное обогащение с владельца банковского счета в Кемеровской области, куда пострадавшая перевела свои сбережения. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

В марте 2024 года пожилая женщина поверила звонившему ей лжеправоохранителю. Злоумышленник сообщил о якобы предпринимаемых попытках несанкционированного списания денег с ее банковского счета. В отчаянной попытке спасти накопления гражданка перевела полмиллиона рублей на продиктованный ей так называемый безопасный счет, который на самом деле оказался подконтролен преступникам.

В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, предусмотренном статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, следователи выяснили маршрут движения похищенных средств. Сбережения томской пенсионерки поступили на счет жителя Кемеровской области. В этой связи прокуратура в интересах жертвы киберпреступников направила в Ленинский районный суд исковое заявление о взыскании с владельца счета неосновательного обогащения в пользу пострадавшей. Иск в настоящее время находится на рассмотрении.

Подобные схемы обмана остаются серьезной угрозой для финансово уязвимых категорий населения, в том числе для пожилых жителей и студентов, проживающих в сибирском регионе. Правоохранительные органы продолжают активную работу по блокировке сомнительных счетов и возврату похищенных средств, напоминая гражданам о необходимости проявлять бдительность при любых телефонных разговорах о банковских операциях.

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