В Томске прокуратура добилась установки пандуса в поликлинике для инвалидов

Вход в поликлиническое отделение в Томске теперь оборудован специальным пандусом. Фото: носит иллюстративный характер Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томске прокуратура Советского района защитила право пациентов с ограниченными возможностями здоровья на доступную среду, добившись оборудования входа в медицинское учреждение необходимыми приспособлениями. Об этом 29 июля рассказали в прокуратуре Томской области.

В ходе проверки по обращению местного жителя надзорное ведомство установило нарушение федерального законодательства о социальной защите инвалидов. Вход в здание поликлинического отделения № 2 больницы № 2 оказался труднодоступен для маломобильных граждан. Причиной послужило отсутствие пандуса и специальной кнопки вызова персонала, что создавало серьезные препятствия для получения медицинской помощи.

После внесения представления прокуратуры медицинское учреждение оперативно устранило выявленные недостатки. Теперь вход в поликлинику оборудован всеми необходимыми средствами обеспечения доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что гарантирует беспрепятственный доступ к услугам здравоохранения.

Создание безбарьерной среды остается приоритетным направлением для обеспечения комфортной жизни местных жителей и граждан с особыми потребностями в сибирском регионе. Своевременный контроль со стороны надзорных органов позволяет оперативно устранять подобные нарушения и гарантировать соблюдение конституционных прав томичей на получение качественной медицинской помощи.

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