Житель Томского района оштрафован на три тысячи за оскорбление бывшей супруги

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Томском районе местный житель привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 5.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за оскорбление бывшей супруги. Суд назначил мужчине штраф в размере трех тысяч рублей за унижение чести и достоинства женщины. Об этом 29 июля рассказали в прокуратуре Томской области.
В ходе разбирательства установлено, что между заявительницей и ее супругом в процессе развода сложились конфликтные отношения на почве ревности и подозрений в неверности. В июне 2026 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, звонил женщине и высказывал в ее адрес оскорбления в грубой нецензурной форме. Заявительница предусмотрительно записала разговор на диктофон, что стало ключевым доказательством в деле.
Надзорное ведомство возбудило в отношении 49-летнего сельского жителя дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения виновный оштрафован на три тысячи рублей.
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