Житель Томского района оштрафован на три тысячи за оскорбление бывшей супруги

Суд принял во внимание фиксацию звонка на диктофон Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томском районе местный житель привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 5.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за оскорбление бывшей супруги. Суд назначил мужчине штраф в размере трех тысяч рублей за унижение чести и достоинства женщины. Об этом 29 июля рассказали в прокуратуре Томской области.

В ходе разбирательства установлено, что между заявительницей и ее супругом в процессе развода сложились конфликтные отношения на почве ревности и подозрений в неверности. В июне 2026 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, звонил женщине и высказывал в ее адрес оскорбления в грубой нецензурной форме. Заявительница предусмотрительно записала разговор на диктофон, что стало ключевым доказательством в деле.

Надзорное ведомство возбудило в отношении 49-летнего сельского жителя дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения виновный оштрафован на три тысячи рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Томич из ревности вытолкнул подругу из окна 4-го этажа

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru