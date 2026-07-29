Томские лесники выявили 48 незаконных рубок на 36,6 млн рублей

По 17 эпизодам нарушители уже установлены Фото: Иван ПРОХОРОВ. Перейти в Фотобанк КП

За первое полугодие 2026 года специалисты лесного хозяйства Томской области выявили 48 фактов незаконной рубки деревьев. Общий объем похищенной древесины составил 4 121 кубический метр, а причиненный природе ущерб оценивается в 36,6 миллиона рублей. Об этом 29 июля сообщили в профильном ведомстве.

По 17 эпизодам нарушители уже установлены, в отношении них применяются меры административной и уголовной ответственности, а по остальным случаям продолжаются оперативно-розыскные мероприятия. Руководитель департамента лесного хозяйства Артем Струков подчеркнул, что региональная диспетчерская служба круглосуточно принимает сообщения о любых нарушениях, в том числе о незаконных рубках и нецелевом использовании лесных участков.

В условиях высокой пожарной опасности диспетчерская служба обеспечивает максимальную оперативность приема и обработки сигналов, координируя действия лесопожарных формирований. Лесная охрана совместно с сотрудниками полиции и общественными лесными помощниками усилила профилактические рейды по вопросам выявления и пресечения нарушений правил сбора пищевых лесных ресурсов.

Сроки заготовки кедрового ореха установлены с 12 августа в Томске, Северске, Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Первомайском, Томском и Шегарском районах, а с 19 августа — в северных районах, а также в городах Кедровый и Стрежевой. Гражданам разрешается собирать только опавшую шишку, тогда как сбивание с деревьев строго запрещено и влечет административные штрафы.

Своевременное выявление нарушений и строгий контроль за лесными ресурсами позволяют сохранить экологический баланс сибирского региона. Ответственное отношение местных жителей, студентов и граждан к природе гарантирует сохранение зеленых богатств Томской области для будущих поколений.

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