Россельхознадзор потребовал убрать свалку на сельхозземлях в Молчановском районе

Несанкционированная свалка бытовых и строительных отходов. Фото: пресс-служба Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора

Специалисты Россельхознадзора выявили несанкционированную свалку отходов площадью 1,2 гектара на землях сельскохозяйственного назначения в окрестностях села Гришино Молчановского района Томской области. Ведомство объявило предостережение администрации муниципального образования и потребовало ликвидировать нарушение. Об этом рассказали 29 июля в пресс-службе Россельхознадзоа.

В июне 2026 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в ходе контрольного мероприятия с использованием мобильного приложения «Инспектор» обнаружил скопление отходов производства и потребления. На участке находились пластик, бревна, доски, полиэтиленовые пакеты, шифер, одежда, ведра, мешки, шины и другие предметы. С места размещения мусора отобрали почвенные пробы для исследования на бактериологические и химико-токсикологические показатели. Согласно протоколам Новосибирской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ», критическое загрязнение почвы не выявлено.

28 июля 2026 года правообладателю земельного участка, которым является администрация Молчановского района, объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Чиновникам предложили в кратчайшие сроки ликвидировать свалку и провести необходимые агротехнические мероприятия для восстановления плодородного слоя земли. Для оперативного устранения таких нарушений надзорное ведомство выстроило взаимодействие с органами местного самоуправления.

Специалисты ведомства отмечают, что подобные свалки на сельхозземлях в окрестностях населенных пунктов носят преимущественно стихийный характер. Они формируются в значительной степени за счет отходов, размещаемых местными жителями, студентами и дачниками. Поддержание чистоты прилегающей территории во многом зависит от ответственного отношения самих граждан. Несанкционированные скопления мусора представляют эпидемиологическую опасность, служат источником загрязнения окружающей среды и становятся причиной уплотнения плодородного слоя, нарушения воздушной и водной проницаемости почв.

Восстановительный период для земель, пострадавших от захламления бытовыми отходами, бывает очень длительным и требует значительных экономических затрат. Ликвидация несанкционированных свалок на землях сельскохозяйственного назначения находится на особом контроле надзорного органа, который призывает землепользователей и население не допускать захламления территорий.

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