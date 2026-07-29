В Томске к 1 сентября нанесут новую разметку на 510 пешеходных переходах

Безопасность школьников — безусловный приоритет Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томске завершаются работы по обновлению дорожной инфраструктуры у школ и детских садов. К началу учебного года специалисты нанесут разметку у 510 пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, а также установят дополнительное оборудование на четырех перекрестках для обеспечения безопасности местных жителей и учащихся. Об этом рассказал мэр города Дмитрий Махиня.

Подрядчик уже нанес разметку «пешеходный переход» на всех участках, прилегающих к образовательным учреждениям. Специалисты также установят проекционную разметку и дополнительное оборудование на проспекте Академическом и переулке Спортивном. В планах городской администрации значится модернизация четырех перекрестков, в том числе на пересечении улицы Красноармейской и переулка Нечевского, улицы Вершинина и проспекта Кирова, улицы Советской и улицы Усова, а также проспекта Кирова и улицы Кузнецова. Там появятся светофоры, системы освещения и искусственные неровности.

Почти 270 из 510 переходов непосредственно прилегают к школам и детским садам. Все эти объекты находятся на постоянном контроле администрации. Водителям и пешеходам напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, особенно в зонах с ограничением скорости. Родителям рекомендуется заранее проговорить с детьми безопасные маршруты до учебных заведений и объяснить правила перехода проезжей части только по оборудованным пешеходным переходам.

Комплексное обновление дорожной сети позволяет минимизировать риски возникновения аварийных ситуаций в местах массового скопления детей. Своевременный ремонт инфраструктуры создает комфортные и безопасные условия для передвижения граждан по улицам сибирского региона.

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