Конкурс на педагогов в Томской области превысил 12 тысяч человек

Педагогика привлекает возможностью получить финансовую поддержку в первые годы работы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области зафиксирован значительный рост конкурса на педагогические специальности в ходе приемной кампании 2026 года. Общее число поданных заявлений превысило 12 тысяч, в том числе 10,3 тысячи в Томском государственном педагогическом университете и почти 2 тысячи в профильных колледжах. Об этом сообщили в профильном ведомстве.

Интерес к профессии растет благодаря комплексной поддержке молодых кадров. Для начинающих преподавателей создаются комфортные условия, развивается инфраструктура, действуют меры социальной поддержки, институты наставничества и методического сопровождения. По итогам выпуска 2025 года в образовательные организации региона на работу приняты 570 выпускников педуниверситета и 246 выпускников педагогического колледжа.

Особое внимание уделяется целевой подготовке. В 2024–2025 годах привлечено 94 студента-целевика по педагогическим направлениям, для которых принят региональный закон о выплате специальных стипендий. В регионе ведется системная работа по модернизации педагогического образования. В педколледже открыты современные лаборатории и мастерские в рамках федерального проекта «Профессионалитет», а выпускники могут одновременно получить документы о среднем профессиональном образовании и профессиональной переподготовке по программе «Два диплома».

В Томском государственном педагогическом университете в рамках федерального проекта «Педагоги и наставники» создан образовательный кластер по подготовке высококвалифицированных кадров. По инициативе губернатора Томской области Владимира Мазура в этом году введены доплаты для учителей-методистов и учителей-наставников. Второй год проводится конкурс «Губернаторский учитель» с выплатой 500 тысяч рублей. Ведется планомерная работа по снижению нагрузки на педагогов, коэффициент совмещения уменьшен с 1,9 до 1,6, при этом сохраняется рост средней заработной платы.

Системное обновление образовательной среды и финансовая поддержка позволяют привлекать в сибирские школы и вузы талантливых специалистов. Это гарантирует высокое качество обучения для школьников и студентов региона, формируя устойчивый кадровый резерв для будущего социально-экономического развития Томской области.

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