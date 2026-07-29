Инфляция в Томской области в июне составила 0,4% и оказалась ниже средней по РФ

Томичи научились пользоваться предложениями с бонусами и возвратом стоимости покупок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В июне 2026 года цены в Томской области выросли на 0,4% относительно мая, что оказалось ниже среднего показателя по России в 0,9%. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Томск Банка России.

По данным Росстата, годовая инфляция в регионе составила 5,7% при общероссийском показателе в 6%. Замедлению роста цен способствовало удешевление молочных продуктов и яиц, что положительно сказалось на покупательной способности граждан, в том числе студентов и местных жителей.

При этом подорожали картофель, морковь, лук и капуста. Также выросли цены на туры, речные круизы и отдых на Черноморском побережье из-за повышенного спроса. Моторное топливо подорожало на 0,4% на фоне сезонного спроса и ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах.

Стабильный контроль за инфляционными процессами и развитие регионального агропромышленного комплекса способствуют сдерживанию роста цен на социально значимые товары в сибирском регионе. Внимательное отношение к экономической статистике позволяет гражданам планировать свои расходы с учетом сезонных колебаний рынка.

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