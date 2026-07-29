Спелеодайверы ТУСУРа исследовали самое глубокое озеро Томской области

Спелеодайверы провели исследование озера Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Спелеодайверы клуба «Наяда» Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники обследовали озеро Мундштучное, которое является самым глубоким водоемом региона. По результатам одиннадцати погружений были взяты пробы воды для изучения микроорганизмов, планктона и других исследований, сообщили в пресс-службе вуза.

Экспедиция стала возможной благодаря победе университета в грантовом конкурсе Росмолодежи. Вуз получил двадцать два миллиона рублей на реализацию проектов в две тысячи двадцать пятом и две тысячи двадцать шестом годах. Один из них, проект «Сибирскими тропами», предполагает комплексное исследование озера Мундштучное глубиной более шестидесяти метров, расположенного в Каргасокском районе. Аквалангисты планировали составить трехмерную карту дна, взять пробы воды и провести детальное исследование в лабораториях университета.

Участники экспедиции стартовали семнадцатого июля. В поездке приняли участие девятнадцать человек, которые транспортировали три тонны оборудования на четырех автомобилях с тремя прицепами. Из-за сложных погодных условий удалось провести лишь одиннадцать погружений, одно из которых состоялось в ночное время. Исследователи взяли сотни проб для изучения микроорганизмов, зоопланктона, донных отложений и микропластика, а также образцы для анализа ключевых параметров воды, включая температуру и уровень нитратов.

Президент клуба «Наяда» Кирилл Бородин отметил, что во время погружений продолжились испытания электроподогрева и канистрового света собственной разработки. По его словам, экспедиция позволила собрать ценные данные о состоянии озера, и теперь предстоит длительное изучение полученных образцов. В изучении водоема было задействовано две лодки: одна проводила батиметрическую съемку для картографирования рельефа дна, а вторая доставляла четырнадцать дайверов к точкам погружений.

Стоит отметить, что в университете еще в две тысячи двадцать третьем году был разработан уникальный жилет с электроподогревом для дайверов. С две тысячи двадцать четвертого года начались его активные испытания, в том числе во время зимних погружений. Также в вузе создан подводный фонарь, так называемый канистровый свет. После необходимых доработок устройство планируется выпустить в серийное производство.

Развитие научно-исследовательских инициатив при поддержке федеральных грантов позволяет местным жителям, студентам и гражданам получать уникальные знания об экологии сибирского региона. Внедрение отечественных технологий для подводных исследований способствует технологическому суверенитету страны и формированию кадрового резерва для высокотехнологичных отраслей.

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