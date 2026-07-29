В Томске ночью уложили две тысячи квадратных метров асфальта

Работы ведутся круглосуточно Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томске дорожные службы продолжают активный ремонт улиц, уложив в ночное время две тысячи квадратных метров верхнего слоя асфальта в Путевом переулке. Работы ведутся с учетом переменчивой погоды для обеспечения максимального комфорта томичей. Об этом сообщили дорожные службы 29 июля.

За прошедшие сутки специалисты установили сто двадцать метров бортового камня на улице Розы Люксембург. Параллельно продолжается ремонт пешеходного тротуара и замена межрельсовой плитки. На соседнем переулке 1905 года рабочие демонтировали три металлические пластины на трамвайных путях и определили основной створ на площади почти тысяча четыреста квадратных метров.

Контроль за качеством выполняемых работ остается на постоянном уровне. Своевременное обновление дорожного полотна и трамвайных путей позволяет снизить аварийность и повысить безопасность движения в историческом центре города.

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