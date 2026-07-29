Томским аграриям не хватает тысячи тонн дизеля на посевную

Проблему с топливом решают за счет договоренностей с крупными поставщиками Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Томским аграриям не хватает почти тысячи тонн дизельного топлива для проведения посевной кампании. Общая сезонная потребность хозяйств превышает две тысячи тонн солярки, однако в наличии имеется лишь около 1157 тонн, что создает ощутимый дефицит ресурсов для полевых работ.

На совещании у заместителя губернатора Михаила Ратнера подробно обсудили обеспечение сельскохозяйственных предприятий горюче-смазочными материалами. Цифры показали нехватку не только дизеля, но и 23 тонн автобензина от общей потребности в 180 тонн. Региону установлен лимит поставок в объеме 4430 тонн, но сельхозпроизводители пока не выбирают этот ресурс в полном объеме.

Власти рекомендовали хозяйствам создавать собственную инфраструктуру хранения и переходить на прямые договоры с крупными нефтяными компаниями, чтобы меньше зависеть от розничных автозаправочных станций. Двадцать восемь заявок уже направлены в профильные структуры, контракты заключены, и поставки начались. Еще тридцать аграриев оформляют соглашения с региональными представителями топливного рынка, несколько десятков заявок находятся на рассмотрении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россельхознадзор потребовал убрать свалку на сельхозземлях в Молчановском районе

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru