В Каргаске неплательщика штрафов арестовали на пять суток за неуплату штрафов

Мужчине присудили обязательные работы. Фото: пресс-служба УФССП России по Томской области

В Каргаске Томской области молодой человек был арестован на пять суток за уклонение от административного наказания по статье 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Изначально он проигнорировал оплату штрафов ГИБДД, что привело к значительному увеличению его финансовой нагрузки и применению мер принудительного взыскания. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Томской области 29 июля.

Нарушивший правила дорожного движения житель Каргаского района 2007 года рождения проигнорировал оплату штрафов в общей сложности на сумму 12 500 рублей и тем самым совершил новое административное правонарушение. Рассмотрев административные протоколы судебных приставов, суд назначил неплательщику наказание в виде обязательных работ и выплаты штрафа в размере 8 000 рублей. Наказание гражданин исполнять не стал, однако первоначальные штрафы за нарушение правил дорожного движения все же погасил. Также ему пришлось перечислить исполнительский сбор за неуплату задолженности в добровольный срок в размере 6 000 рублей.

Уклонение от отбывания административного наказания привело к аресту сроком в пять суток. Нахождение в изоляторе временного содержания, а также беседа с судебным приставом заставили должника одуматься и исполнить обязательства. Он оплатил 8 000 рублей штрафов и начал отбывать обязательные работы. Таким образом, за игнорирование обязательств по своевременной оплате долга гражданин наказал себя рублем, арестом и безвозмездной работой.

Своевременное исполнение административных наказаний и оплата задолженностей позволяют гражданам избежать более строгих мер принуждения со стороны государства. Взаимодействие судебных приставов и правоохранительных органов гарантирует соблюдение законности и дисциплины на территории сибирского региона, защищая интересы общества от недобросовестного поведения отдельных лиц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проявил верх хитрости: под Томском 18-летний парень выкрал со штрафстоянки свой мопед и заявил о хищении

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru