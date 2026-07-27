Проявил верх хитрости: под Томском 18-летний парень выкрал со штрафстоянки свой мопед и заявил о хищении

Хитроумный план водителя без прав не сработал

Ночная авантюра в Белом Яру обернулась для 18-летнего парня а уголовным делом. Вместо того, чтобы смириться с изъятием мопеда, юноша провернул дерзкую операцию по его освобождению со штрафстоянки. Затем разыграл в полиции целый спектакль о краже. Сыщики раскусили обман, и теперь юному хитрецу грозит суд. Об этом в надзорном ведомстве рассказали «КП-Томск» 27 июля

Все началось с того, что инспекторы ГИБДД остановили в поселке мопедиста, у которого никогда не было водительских прав. Транспорт отправился на спецстоянку. Его владелец проник в 2:00 между шлагбаумом и забором, где люди проходят на территорию ОМВД, бесшумно выкатил транспорт и спрятал в лесном массиве. Наутро с самым невинным видом сельчанин пришел в полицию с заявлением о краже двухколесника.

Сказочная история не выглядела правдивой, проверка вскрыла инсценировку, парню пришлось сознаться в содеянном. Причиной спектакля стала обида на инспекторов. Они, по его словам юноши, якобы несправедливо лишили его средства передвижения.

После разбирательств прокуратура Верхнекетского района утвердила обвинительное заключение. Материалы передали в райсуд, где их рассмотрят в рамках части 1 статьи 306 УК РФ — «Заведомо ложный донос о совершении преступления».

Ранее «Комсомольская правда — Томск» рассказала, что камеры ГИБДД поймали рекордное число лихачей в регионе.

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