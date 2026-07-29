В Колпашево отреставрировали исторический наличник с улицы Парковой

В Колпашевском краеведческом музее завершилась реставрация исторического наличника, который долгие годы украшал дом на улице Парковой. Прошлой осенью его удалось сохранить и перевезти в музей, а вдохновением для восстановления стала встреча с командой проекта «Том Сойер Фест Томск», сообщили в пресс-службе музея.
К реставрации подключились неравнодушные жители района. Мастер по дереву Виктор Макуха восстановил утраченные декоративные элементы, Наталья Зверева и Екатерина Калинкина помогли с покраской, а Андрей Овдиенко изготовил надежную подставку для экспоната. Теперь отреставрированный наличник станет красивой фотозоной напротив Колпашевского краеведческого музея, а также отличным примером сохранения традиций деревянного зодчества Томской области.
Подобные инициативы позволяют сохранить уникальное архитектурное наследие сибирского региона для будущих поколений. Участие местных жителей, студентов и волонтеров в реставрационных проектах способствует популяризации исторической памяти и развитию культурного туризма в населенных пунктах области.
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