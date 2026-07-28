Сегодня, как и века назад, главными символами праздника остаются крест и колокольный звон. Фото: Марина Лукина

28 июля православные томичи чтят память святого равноапостольного князя Владимира, отмечая 1038-ю годовщину Крещения Руси. Более тысячи лет назад был сделан выбор, определивший путь целой цивилизации. В особенный день «КП-Томск» подготовила тематическую подборку: делимся красивыми фотографиями местных храмов, где история и молитвы звучат в унисон.

Величие и покой. Фото: Марина Лукина

Фото: Марина Лукина

На снимках — Богоявленский собор, храм святителя Николая Чудотворца и не только. Это не просто архитектурные памятники, а застывшие мгновения истории, символическое отражение света, в котором столетие за столетием проступает путь Сибирских Афин и всей России.

Фото: Марина Лукина

Фото: Марина Лукина

Акцент в фоторепортаже сделан на куполах — глубоком духовном символе, соединяющем земное и небесное, напоминающем о Божественном присутствии и вечности.

Некоторые строения храмового комплекса венчают не кресты. Фото: Марина Лукина

Фото: Марина Лукина

Фото: Марина Лукина

Часовня. Фото: Марина Лукина

Крест на куполе — главный знак христианства: он венчает храм как свидетельство посвящения Богу, утверждает победу Христа над смертью и словно простирается над миром, знаменуя присутствие Спасителя во всем творении.

Крест — знак света, пришедшего на Русь 1038 лет назад. Фото: Марина Лукина

Сегодня по всей России раздавался колокольный звон-благовест «Слава Тебе, Боже!». Фото: Марина Лукина

Фото: Марина Лукина

Фото: Марина Лукина

Ранее «Комсомольская правда — Томск» рассказала о перезвоне-благовесте в честь Дня Крещения Руси.

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