28 июля православные томичи чтят память святого равноапостольного князя Владимира, отмечая 1038-ю годовщину Крещения Руси. Более тысячи лет назад был сделан выбор, определивший путь целой цивилизации. В особенный день «КП-Томск» подготовила тематическую подборку: делимся красивыми фотографиями местных храмов, где история и молитвы звучат в унисон.
На снимках — Богоявленский собор, храм святителя Николая Чудотворца и не только. Это не просто архитектурные памятники, а застывшие мгновения истории, символическое отражение света, в котором столетие за столетием проступает путь Сибирских Афин и всей России.
Акцент в фоторепортаже сделан на куполах — глубоком духовном символе, соединяющем земное и небесное, напоминающем о Божественном присутствии и вечности.
Крест на куполе — главный знак христианства: он венчает храм как свидетельство посвящения Богу, утверждает победу Христа над смертью и словно простирается над миром, знаменуя присутствие Спасителя во всем творении.
Ранее «Комсомольская правда — Томск» рассказала о перезвоне-благовесте в честь Дня Крещения Руси.
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