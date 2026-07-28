В Томске число научных наставников для школьников выросло вдвое до 379 человек

Школьники Томской области проводят опыты под руководством ученых-наставников. Фото: пресс-служба правительства Томской области

В Томской области за два года число ученых-наставников для школьников выросло более чем вдвое и составляет 379 человек. Проект «Ученые в школу» охватил отдаленные районы региона и объединил свыше 24 тысяч участников мероприятий ко Дню российской науки, сообщили в региональном правительстве 28 июля.

Концепция была запущена для сокращения разрыва между академической наукой и школьным образованием. В текущем учебном году инициатива вышла на новый уровень доступности, охватив в том числе самые отдаленные уголки области. За этот период организовано более 260 крупных региональных событий и свыше 1,5 тысячи инициативных мероприятий. Особый резонанс получили выездные фестивали «Ученый говорит» в Кожевниковском, Томском, Кривошеинском, Молчановском районах и Северске, где около 550 учащихся проводили опыты и дискутировали о квантовой физике с профессорами.

Продолжается развитие научных обществ обучающихся. Первый фестиваль научных обществ на базе профильного центра объединил 51 школу и шесть колледжей для обмена опытом подготовки проектов всероссийского уровня, что привело к созданию 12 новых обществ. В следующем году фестиваль станет ежегодным. В рамках инициативы также проведены шесть познавательных встреч «Научные гостиные», посвященных юбилеям великих ученых, в формате лекций и последующих практических занятий.

Фундаментом для пробуждения научного интереса служит системное совершенствование материально-технической базы и сети профильных классов. Сегодня в регионе работают 96 инженерных классов, развивающих техническое мышление, семь «Сириус-классов» с углубленной подготовкой по химии и биологии, 16 агроклассов, которые раскрывают потенциал ребят в сфере сельского хозяйства и экологии. Особое место занимают «Курчатовские классы» в школах «Перспектива» и «Открытие», где ученики седьмых и восьмых классов под руководством ведущих специалистов углубленно изучают физику, химию и математику.

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