Томск стал единственным немиллионником в топе популярных городов у абитуриентов

Высокая востребованность томских университетов среди школьников со всей страны способствует притоку талантливой молодежи в Сибирь Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Томск стал единственным городом с населением менее миллиона человек, который вошел в десятку самых популярных у абитуриентов в 2026 году. На бюджетные места в Томске было принято 40 тысяч заявлений. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования Российской Федерации во вторник, 28 июля.

По данным ведомства, в вузах страны завершился прием заявлений на бюджетные места бакалавриата, специалитета и базового высшего образования. Около 94 процентов абитуриентов, а это почти 1,3 миллиона человек, подали 4,3 миллиона заявлений через портал «Госуслуги», в том числе 58 тысяч обращений поступило от иностранных граждан. Лидерами рейтинга стали Москва (511 тысяч человек), Санкт-Петербург (212 тысяч) и Казань (90 тысяч). Томск с показателем в 40 тысяч человек уверенно занял десятую строчку, обойдя многие крупные региональные центры и подтвердив свою высокую образовательную привлекательность.

В самом Томске в 2026 году абитуриенты подали около 113 тысяч заявлений на бюджет при наличии 12,2 тысячи мест по различным формам обучения. Наибольшей популярностью среди молодежи пользуются инженерное и педагогическое образование, а также информатика, вычислительная техника и информационные системы. Статус Студенческой столицы России подтверждается высоким конкурсом в шесть ведущих вузов города, которые вместе с научно-исследовательскими институтами образуют Большой университет Томска.

В министерстве напомнили о строгих сроках приемной кампании. Вузы принимают согласия на зачисление от льготников, олимпиадников и поступающих на целевое обучение до 12 часов 1 августа, а от абитуриентов основного конкурса — до 5 августа. После этих дат наступают так называемые «Дни тишины», когда заявители не могут отозвать свои документы или изменить решение. Приказы о зачислении будут опубликованы 3 августа (по квотам и для олимпиадников) и 7 августа (по основному конкурсу).

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