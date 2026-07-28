Томичи смогут безопасно регистрировать недвижимость онлайн при помощи биометрии

Процедура полностью защищена от посторонних вмешательств Фото: Ольга ЮШКОВА.

С 1 июля вступили в силу изменения в Федеральный закон номер 218-ФЗ о государственной регистрации недвижимости, которые кардинально упрощают процедуру подачи документов в электронной форме для жителей Томской области. Теперь процесс стал быстрее и надежнее благодаря использованию усиленной квалифицированной электронной подписи и обязательному подтверждению личности через Единую биометрическую систему, о чем сообщили 28 июля в пресс-службе регионального управления Росреестра.

Процесс стал значительно удобнее для местных жителей, студентов и граждан, планирующих сделки с недвижимостью. Вместо бумажного заявления теперь применяется усиленная квалифицированная электронная подпись. При этом обязательным условием для дистанционного подписания договора купли-продажи, дарения или ипотеки становится подтверждение личности через Единую биометрическую систему. Такое сочетание технологий фактически является цифровым аналогом личной встречи со специалистом, где личность проверяют по паспорту.

Заместитель руководителя регионального ведомства Елена Ковальчук отметила, что перевод безопасности электронных сделок на новый уровень позволяет свести риск мошенничества к минимуму. Для томичей это означает полную уверенность в юридической чистоте сделки при максимальной экономии времени. Проверка происходит дистанционно, что избавляет граждан от необходимости лично посещать офисы и стоять в очередях.

Внедрение современных цифровых технологий в сферу регистрации прав на недвижимое имущество способствует развитию электронного документооборота в сибирском регионе. Ответственное использование биометрических данных и защищенных каналов связи гарантирует сохранность персональных данных граждан и повышает доверие к государственным электронным сервисам.

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