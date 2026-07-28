«Серебряные» экскурсоводы проведут бесплатные прогулки по Томску в августе

Участники проекта проведут познавательные прогулки Фото: Анна МАРТЫНОВА. Перейти в Фотобанк КП

В августе для местных жителей, студентов и гостей города запланировано 11 увлекательных встреч с участниками проекта «Серебряные экскурсоводы Томской области». Инициатива реализуется Томской академией активного долголетия при поддержке профильного ведомства в рамках национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, сообщили 28 июля в пресс-службе департамента социальной защиты населения Томской области.

Программа мероприятий охватывает различные исторические локации. Третьего августа состоится встреча в музее пожарной охраны города, а пятого числа пройдет виртуальная прогулка о храмах Воскресенской горы в бизнес-центре «Елань» на улице Советской. В другие дни месяца участники смогут узнать новое о Татарской слободе и Мухином хуторе, раскрыть загадки Площади трех имен, а также познакомиться с историей Томского манометра и известных местных купцов и меценатов.

Все экскурсии проводятся абсолютно бесплатно. Записаться на мероприятия можно на официальном сайте томскоедолголетие.рф или по указанным телефонам в будние дни с девяти до двенадцати часов. Такой формат позволяет пенсионерам, студентам и всем гражданам расширять кругозор и проводить досуг в комфортной и познавательной среде.

Развитие программ активного долголетия способствует социальной интеграции старшего поколения и сохранению исторической памяти региона. Участие опытных гидов в просветительских мероприятиях подчеркивает значимость межпоколенческого диалога и повышает культурный уровень населения сибирского региона.

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