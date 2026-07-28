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НовостиОбщество28 июля 2026 15:37

В Асино прокуратура добилась благоустройства опасной остановки

Остановочный пункт на улице Переездной получил заездной карман
Екатерина Сафонова
Теперь остановка стала более безопасна для людей

Теперь остановка стала более безопасна для людей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В городе Асино Томской области приведена в нормативное состояние остановка общественного транспорта на улице Переездной, которая ранее не отвечала требованиям безопасности дорожного движения. Надзорное ведомство обязало ответственные лица оборудовать объект заездным карманом, посадочной площадкой и автопавильоном для комфорта пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Асиновской городской прокуратуры 28 июля.

В ходе проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения сотрудники надзорного органа выявили серьезные нарушения. Остановочный пункт не имел заездного кармана, что создавало угрозу для движения транспорта, а также был лишен посадочной площадки и защитного павильона. Такое положение дел причиняло значительные неудобства местным жителям, студентам и гражданам, особенно в период плохих погодных условий.

По внесенному представлению городской прокуратуры все выявленные нарушения были оперативно устранены. Ответственные организации провели необходимые работы, и автобусная остановка теперь полностью соответствует установленным нормативам. Подобное межведомственное взаимодействие позволяет решать проблемы транспортной инфраструктуры, гарантируя соблюдение прав граждан на безопасное передвижение.

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