В Асино прокуратура добилась благоустройства опасной остановки

Теперь остановка стала более безопасна для людей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В городе Асино Томской области приведена в нормативное состояние остановка общественного транспорта на улице Переездной, которая ранее не отвечала требованиям безопасности дорожного движения. Надзорное ведомство обязало ответственные лица оборудовать объект заездным карманом, посадочной площадкой и автопавильоном для комфорта пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Асиновской городской прокуратуры 28 июля.

В ходе проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения сотрудники надзорного органа выявили серьезные нарушения. Остановочный пункт не имел заездного кармана, что создавало угрозу для движения транспорта, а также был лишен посадочной площадки и защитного павильона. Такое положение дел причиняло значительные неудобства местным жителям, студентам и гражданам, особенно в период плохих погодных условий.

По внесенному представлению городской прокуратуры все выявленные нарушения были оперативно устранены. Ответственные организации провели необходимые работы, и автобусная остановка теперь полностью соответствует установленным нормативам. Подобное межведомственное взаимодействие позволяет решать проблемы транспортной инфраструктуры, гарантируя соблюдение прав граждан на безопасное передвижение.

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