Расписание пригородного поезда до Басандайки изменится с первого августа

Пассажирам необходимо проверить актуальное расписание электропоезда Томск-1 Фото: Иван ДРУЗЯКИН.

С первого августа изменится график движения пригородного электропоезда номер 6083 по маршруту Томск-1 — Басандайка. Время отправления и прибытия состава будет скорректировано, о чем сообщили 28 июля в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Отправление со станции Томск-1 теперь будет осуществляться в 9 часов 42 минуты, что на одну минуту позже прежнего времени. Прибытие на станцию Басандайка также изменено и сдвинуто на две минуты.

Получить актуальную информацию о расписании пригородных поездов граждане могут на официальном сайте перевозчика, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в пригородных железнодорожных кассах или по телефону бесплатной горячей линии.

Своевременное информирование пассажиров об изменениях в графике движения позволяет избежать накладок и обеспечивает комфортное передвижение жителей и гостей Томской области по пригородным направлениям.

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