Томичей научат искать пропавших в лесу на тренировке «ЛизаАлерт»

Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» проводят инструктаж для новичков перед выходом на поисковые мероприятия. Фото: пресс-служба «ЛизаАлерт»

Волонтеры поисково-спасательного отряда проведут полевые занятия для всех желающих присоединиться к их рядам. Мероприятие состоится первого августа у Михайловской рощи, где новичкам расскажут о методах поиска и работе с навигационным оборудованием. Об этом сообщили в пресс-службе томского отряда «ЛизаАлерт» во вторник, 28 июля.

В субботу первого августа в одиннадцать часов утра на парковке около Михайловской рощи состоится полевое обучение. На занятии инструкторы расскажут, как правильно собираться в лес на поиски, пользоваться компасом и навигатором в природных условиях, а также общаться по рациям и применять основные методики поиска. Организаторы отмечают, что помочь действительно может каждый, и призывают всех неравнодушных граждан присоединиться к команде.

От участников требуется наличие удобной и теплой одежды по погоде, обуви с фиксацией голеностопного сустава, а также запаса воды или горячего чая. Чтобы принять участие в занятии, необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке в официальном сообществе или задать дополнительные вопросы по указанному телефону.

Летом пропавших людей волонтеры зачастую ищут в лесах, в том числе из-за высокой активности томских грибников. В мае-августе 2025 года отряд принял пятьдесят таких заявок, что на семь больше аналогичного периода 2024 года. Живым был найден сорок один человек, четверо были найдены погибшими.

Подготовка новых волонтеров является критически важным направлением для обеспечения безопасности жителей и гостей региона в лесных массивах. Регулярные тренировки позволяют повысить эффективность поисковых операций и сократить время нахождения пропавших в условиях сибирской тайги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нашлась украденная из томского Лагерного сада белка «Аппетит»

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru