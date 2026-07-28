В Томске ливни подтопили 20 участков в микрорайоне Черемошники

Муниципальные службы Томска используют специальную технику для откачки воды Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томске обильные осадки стали причиной подтопления порядка 20 участков в частном секторе микрорайона Черемошники. Специалисты развернули 2 насоса для откачки воды, а канализационные сети переведены на усиленный режим работы для оперативной ликвидации последствий стихии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города Томска 28 июля.

При получении сигнала о подтоплении на место незамедлительно выехали дежурные районной администрации и специалисты муниципальной службы. «На утро понедельника в районе Черемошников было подтоплено порядка 20 участков. Работы по откачке воды ведутся специалистами муниципальной службы. Ситуация держится на контроле», — отметили в администрации. Работы ведутся непрерывно, чтобы минимизировать ущерб для имущества местных жителей и граждан, проживающих в частном секторе.

По факту затопления жилых домов региональная прокуратура организовала проверку. Ведомство установит причины и условия, которые привели к подтоплению, и даст правовую оценку соблюдению прав томичей. Надзорный орган проверит, насколько своевременно и качественно муниципальные службы реагировали на экстренные вызовы и обеспечивали безопасность населения в соответствии с требованиями жилищного законодательства.

Своевременное реагирование коммунальных служб и строгий надзор со стороны прокуратуры позволяют оперативно устранять последствия непогоды в сибирском регионе. Модернизация ливневой канализации и профилактические мероприятия остаются приоритетными задачами для обеспечения комфортной и безопасной среды проживания граждан в условиях переменчивого климата.

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