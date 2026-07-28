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НовостиОбщество28 июля 2026 13:31

В Томске ливни подтопили 20 участков в микрорайоне Черемошники

Прокуратура начала проверку по факту затопления жилых домов
Екатерина Сафонова
Муниципальные службы Томска используют специальную технику для откачки воды

Муниципальные службы Томска используют специальную технику для откачки воды

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томске обильные осадки стали причиной подтопления порядка 20 участков в частном секторе микрорайона Черемошники. Специалисты развернули 2 насоса для откачки воды, а канализационные сети переведены на усиленный режим работы для оперативной ликвидации последствий стихии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города Томска 28 июля.

При получении сигнала о подтоплении на место незамедлительно выехали дежурные районной администрации и специалисты муниципальной службы. «На утро понедельника в районе Черемошников было подтоплено порядка 20 участков. Работы по откачке воды ведутся специалистами муниципальной службы. Ситуация держится на контроле», — отметили в администрации. Работы ведутся непрерывно, чтобы минимизировать ущерб для имущества местных жителей и граждан, проживающих в частном секторе.

По факту затопления жилых домов региональная прокуратура организовала проверку. Ведомство установит причины и условия, которые привели к подтоплению, и даст правовую оценку соблюдению прав томичей. Надзорный орган проверит, насколько своевременно и качественно муниципальные службы реагировали на экстренные вызовы и обеспечивали безопасность населения в соответствии с требованиями жилищного законодательства.

Своевременное реагирование коммунальных служб и строгий надзор со стороны прокуратуры позволяют оперативно устранять последствия непогоды в сибирском регионе. Модернизация ливневой канализации и профилактические мероприятия остаются приоритетными задачами для обеспечения комфортной и безопасной среды проживания граждан в условиях переменчивого климата.

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