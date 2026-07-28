Ученые ТУСУРа создали компактный фазовращатель для антенн связи 5G и 6G

Томские ученые разработали компактный фазовращатель для антенн связи нового поколения Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ученые Томского университета систем управления и радиоэлектроники разработали уникальный сверхвысокочастотный фазовращатель для антенн связи, который отличается от аналогов минимальными габаритами и работает в диапазоне частот от 2,2 до 2,8 ГГц. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

СВЧ-фазовращатель является ключевым компонентом современных интеллектуальных антенн, так называемых фазированных антенных решеток. Этот элемент выступает в роли мозга системы, состоящей из множества мелких антенн, которые собирают радиоволны в один узкий и мощный луч, похожий на свет прожектора. Фазовращатель необходим для быстрого направления луча в нужную сторону за миллисекунды без какого-либо механического поворота самой антенны.

«Это критически важно, например, для сверхскоростного интернета, когда базовая станция мгновенно наводит персональный радиолуч на смартфон движущегося человека», — пояснили в пресс-службе.

Устройство, созданное исследователями по стандартной технологии печатных плат, позволяет мгновенно менять направление радиолуча без использования механических приводов. Данная технология найдет применение в базовых станциях сотовой связи, умных автомобилях и беспилотных летательных аппаратах. Одной из проблем существующих аналогов являются их габариты, а также сложность настройки, поскольку часто для их работы требовалось несколько линий управления. Томские специалисты установили в оборудование специальный ответвитель сигнала, который позволит быстро реагировать при малом размере элемента.

Новое устройство работает в самом востребованном диапазоне частот от 2,2 до 2,8 ГГц, который активно используется для скоростного мобильного интернета, сетей Wi-Fi и технологии Bluetooth. Томский университет систем управления и радиоэлектроники был создан в 1962 году как институт радиоэлектроники и электронной техники, а статус университета получил в 1997 году. Сегодня вуз ведет подготовку бакалавров, специалистов и магистров по всем основным разделам электроники и радиотехники, программирования, информационной безопасности, электронной и вычислительной техники, автоматики и систем управления, информационных технологий.

Разработка отечественных компонентов для телекоммуникационного оборудования позволяет снизить зависимость от импортных аналогов и способствует технологическому суверенитету страны. Внедрение таких инноваций в производственные процессы обеспечит местным жителям, студентам и бизнесу доступ к более стабильному и скоростному интернету, что является важным фактором для цифрового развития сибирского региона.

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