Фасовщик наркотиков из Томска приговорен к 8 годам тюрьмы

Строгое наказание для наркокурьеров служит важным предупреждением для всех, кто планирует нарушить закон ради легкой наживы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томске мужчина планировал распространять синтетические вещества в селе Корнилово, но был задержан на месте преступления с крупной партией. Преступнику помешали сотрудники УМВД. Подробности задержания рассказали 28 июля в силовом ведомстве.

Как рассказали следователи, мужчина пытался сбыть 39,9 грамма запрещенных веществ. Судом установлено, что в период с февраля 2025 года по март 2026 года фигурант вступил в преступный сговор с неустановленным лицом для распространения наркотиков на территории региона. Реализуя задуманное, он получил от соучастника почти 40 граммов синтетического наркотического средства, расфасовал его на мелкие партии и спрятал в тайниках в селе Корнилово. Запрещенные вещества по координатам должны были забрать наркокурьеры, однако мужчина был задержан на месте преступления правоохранительными органами, изъявшими наркотики из незаконного оборота.

В этот же период осужденный создал страницу интернет-магазина по продаже запрещенных веществ и приобрел для сбыта чуть менее одного грамма мефедрона, которые также были изъяты сотрудниками полиции. Вину в содеянном подсудимый признал полностью. Согласно позиции государственного обвинителя, суд приговорил виновного к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, у осужденного в доход государства конфискованы использовавшиеся при совершении преступлений автомобиль, ноутбук и два мобильных телефона.

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