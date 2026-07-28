Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 июля 2026 11:19

Фасовщик наркотиков из Томска приговорен к 8 годам тюрьмы

Мужчина вступил в сговор с подельниками в мессенджере и успел расфасовать более 40 закладок
Екатерина Сафонова
Строгое наказание для наркокурьеров служит важным предупреждением для всех, кто планирует нарушить закон ради легкой наживы

Строгое наказание для наркокурьеров служит важным предупреждением для всех, кто планирует нарушить закон ради легкой наживы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томске мужчина планировал распространять синтетические вещества в селе Корнилово, но был задержан на месте преступления с крупной партией. Преступнику помешали сотрудники УМВД. Подробности задержания рассказали 28 июля в силовом ведомстве.

Как рассказали следователи, мужчина пытался сбыть 39,9 грамма запрещенных веществ. Судом установлено, что в период с февраля 2025 года по март 2026 года фигурант вступил в преступный сговор с неустановленным лицом для распространения наркотиков на территории региона. Реализуя задуманное, он получил от соучастника почти 40 граммов синтетического наркотического средства, расфасовал его на мелкие партии и спрятал в тайниках в селе Корнилово. Запрещенные вещества по координатам должны были забрать наркокурьеры, однако мужчина был задержан на месте преступления правоохранительными органами, изъявшими наркотики из незаконного оборота.

В этот же период осужденный создал страницу интернет-магазина по продаже запрещенных веществ и приобрел для сбыта чуть менее одного грамма мефедрона, которые также были изъяты сотрудниками полиции. Вину в содеянном подсудимый признал полностью. Согласно позиции государственного обвинителя, суд приговорил виновного к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, у осужденного в доход государства конфискованы использовавшиеся при совершении преступлений автомобиль, ноутбук и два мобильных телефона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Убить за бутылку»: В Томской области один мужчина зарезал другого, когда тот пришел без добавки

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru