Долг в 5 млн рублей грозит томскому бизнесмену потерей трех грузовиков

Арестованная грузовая техника может быть реализована с торгов для погашения многомиллионного долга. Фото: пресс-служба УФССП России по Томской области

В Каргасокском районе Томской области индивидуальный предприниматель, занимающийся лесозаготовками, может лишиться своего автопарка из-за неоплаченных кредитных займов на сумму более пяти миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Томской области.

Гражданин оформил займы, не рассчитав свои финансовые возможности. После того как суд вынес решение о принудительном возврате денежных средств, в отделении судебных приставов по Каргасокскому району было возбуждено соответствующее исполнительное производство. Изначально сотрудники ведомства выяснили, что в собственности должника имеются три единицы грузовой техники, и вынесли запрет на совершение регистрационных действий в ГИБДД в отношении автомобилей ЗИЛ, УАЗ и ГАЗ.

Данная мера не принесла результата, так как гражданин продолжал игнорировать оплату задолженности. В связи с этим на транспорт было наложено взыскание в виде ареста. В случае если в ближайшее время заемщик не исполнит свои финансовые обязательства, имущество направят на независимую оценку, а затем на принудительную реализацию с торгов для погашения долга перед кредиторами в рамках федерального законодательства об исполнительном производстве.

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