На улице Ивана Черных в Томске автомобиль сбил 11-летнего мальчика

Госавтоинспекция ищет свидетелей происшествия. Фото: УМВД России по Томской области ТОМСК, РИА Томск.

Днем 27 июля в Томске произошел дорожный инцидент с участием несовершеннолетнего пешехода. Около 16:00 часов во дворе многоквартирного дома № 66 по улице Ивана Черных произошел наезд на 13-летнего подростка. Подробности рассказали в УМВД России по Томской области.

По предварительным данным, предоставленным пресс-службой регионального управления МВД, водитель автомобиля «Хонда» (мужчина 28 лет) не успел среагировать на появление ребенка. Мальчик внезапно вышел на проезжую часть из-за стоящих транспортных средств, ограничивающих обзорность.

В результате столкновения школьник получил травмы. Состояние пострадавшего уточняется сотрудниками экстренных служб. На месте работали сотрудники ГИБДД, которые оцепили территорию и зафиксировали обстоятельства инцидента.

В настоящее время специалистами Госавтоинспекции проводится доследственная проверка для установления всех причин и условий случившегося.

Госавтоинспекция обращается к гражданам за помощью в установлении истины. Полиция просит откликнуться очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия. Всех, кто владеет какой-либо информацией или располагает записями с видеорегистраторов, просят явиться в отдел полиции по адресу: Иркутский тракт, 79, 1 этаж, кабинет 103, либо позвонить по телефону: 8 (3822) 794-699.

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