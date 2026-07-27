В Васюганском заповеднике нашли краснокнижный лишайник лобарию

Уникальная экосистема территории располагает к сохранению уникальных видов флоры Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Редкий лишайник лобария легочная, занесенный в Красную книгу России, обнаружен на стволах деревьев в Васюганском заповеднике. Этот вид также числится в списках исчезающих растений Томской и Новосибирской областей. Об этом сообщили в телеграм-канале «Регион-70 Томск».

Главная ценность находки заключается в ее бескомпромиссной требовательности к экологической обстановке. Лобария выживает исключительно в старовозрастных лесах с безупречно чистым воздухом, являясь идеальным природным индикатором состояния окружающей среды. Название лишайник получил за узорчатую поверхность, напоминающую легочную ткань. Это сложный организм, состоящий из гриба, водоросли и бактерий. Интересно, что он умеет менять цвет: в сырую погоду становится ярко-зеленым, а в сухую — коричневато-серым.

Обнаружение краснокнижного вида подтверждает уникальность экосистемы Васюганского заповедника и высокое качество воздуха в этом районе Западной Сибири. Сохранение старовозрастных лесов и контроль за экологической обстановкой позволяют поддерживать биологическое разнообразие региона. Подобные находки имеют важное научное значение для мониторинга состояния окружающей среды и разработки мер по охране редких видов растений и лишайников.

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