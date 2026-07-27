Лесная охрана и полиция усилят контроль за сбором дикоросов в Томской области

Сотрудники лесной охраны и полиции проводят совместное патрулирование территорий для предотвращения незаконного сбора дикоросов в Томской области Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области с 12 августа стартует официальный сезон сбора кедрового ореха, а нарушителям грозят административные штрафы от 500 до 20 000 рублей с конфискацией урожая. Лесная охрана совместно с сотрудниками полиции и общественными помощниками усиливает патрулирование территорий для пресечения незаконной заготовки пищевых лесных ресурсов, сообщили в пресс-службе департамента лесного хозяйства Томской области.

Председатель комитета лесного контроля регионального департамента Максим Храпов напомнил, что сбор разрешается только в строго установленные сроки. В Томске, Северске, Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Первомайском, Томском и Шегарском районах заготовка начнется 12 августа. В Александровском, Бакчарском, Верхнекетском, Каргасокском, Колпашевском, Кривошеинском, Молчановском, Парабельском, Тегульдетском, Чаинском районах, а также в городах Кедровый и Стрежевой сезон откроется 19 августа. При этом кедровая шишка собирается исключительно опавшая, а сбивание шишек с деревьев строго запрещено, поскольку это может привести к гниению и гибели ценных пород деревьев.

Несоблюдение сроков и способов заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов является административным правонарушением. За сбор дикоросов ранее сроков их созревания грозит административный штраф от 500 до 1000 рублей для граждан, от 1000 до 2000 рублей для должностных лиц и от 10 000 до 20 000 рублей для юридических лиц с обязательным изъятием собранного урожая и запрещенных приспособлений. В профилактических мероприятиях активно участвуют сотрудники Министерства внутренних дел России по Томской области и регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В ведомстве призвали жителей и гостей региона соблюдать природоохранное законодательство, дождаться официального начала сезона сбора дикоросов и ответственно относиться к сохранению лесных богатств. Во время пребывания в лесу необходимо также строго соблюдать правила пожарной безопасности. В случае обнаружения лесного пожара следует незамедлительно звонить по номеру региональной диспетчерской службы 8-800-100-94-00.

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