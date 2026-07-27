В Томске обновили Сквер студенческих отрядов и Сквер Ветеранов

В Сквере студенческих отрядов перенесли качели. Фото: официальный канал «МАХ» Дмитрия Махини

Городская среда Томска продолжает преображаться благодаря эффективному партнерству муниципалитета и бизнеса. В рамках программы благоустройства специалисты завершили первый этап модернизации территории возле сухого фонтана в Сквере студенческих отрядов на улице Красноармейской. Об этом 27 июля сообщил Дмитрий Махиня в официальном канале «МАХ».

Для безопасности самых маленьких горожан специалисты перенесли детские качели в более защищенную зону и отсыпали игровую площадку песком. Для удобства пешеходов рабочие продлили плиточную дорожку, а для отдыхающих установили дополнительные скамейки. Теперь зона отдыха у фонтана стала гораздо комфортнее для студентов и семей с детьми.

Не остался без внимания и Сквер Ветеранов на улице Мюнниха. Принято решение о комплексном обустройстве парка: здесь планируется обновить систему освещения, дорожки, лавочки и озеленение. Важным шагом стало оперативное удаление старых аттракционов, которые представляли опасность для граждан и портили облик сквера.

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