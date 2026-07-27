На Урале из-за энтеровируса досрочно закрыли смену в детском лагере

Дети пробыли в лагере меньше недели. Фото носит иллюстративный характер Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Около ста детей из младших отрядов филиала санатория «Обуховский» в Нижних Сергах (примерно в 100 км от Екатеринбурга) отправили по домам из-за вспышки инфекции. Третья смена стартовала 17 июля и должна была завершиться 6 августа, однако дети пробыли в лагере чуть больше недели. Об этом сообщает «Сибдепо» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Первые случаи заболевания выявили 23–24 июля. Пробы отправили на исследование, ведется эпидемиологическое расследование, но источник и путь распространения инфекции пока не установлены.

Родители получили уведомления с просьбой срочно забрать детей; некоторым предложили подписать заявление о досрочном убытии по причине карантина и об отсутствии претензий к организаторам. На территории санатория провели дезинфекцию, отменили массовые мероприятия и организовали медицинское наблюдение за контактными лицами.

Напомним, энтеровирусная инфекция — группа острых заболеваний, вызываемых различными типами энтеровирусов. Они могут поражать центральную нервную систему, сердце, легкие, печень и другие органы. Чаще всего протекают с симптомами лихорадки, сыпи, болей в горле и расстройством пищеварения.

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