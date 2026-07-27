Бастрыкин затребовал доклад о нарушении жилищных прав в аварийном доме в Томске

Ситуация угрожает жителям дома Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию с нарушением жилищных прав пожилой жительницы Томска. Об этом 27 июля рассказали в СУ СК России по Томской области.

Поводом для вмешательства главы ведомства стала информация, распространенная в социальных медиа. Согласно сообщениям, пожилая женщина вынуждена проживать в аварийном доме по переулку Целинному, где год назад обрушился потолок. Несмотря на очевидную опасность ветхого здания, оно до настоящего времени не расселено, а обращения женщины в компетентные органы результатов не принесли.

По данному факту следственными органами СУ СК России по Томской области уже расследуется уголовное дело. В связи с резонансом председатель СК РФ А.И. Бастрыкин дал конкретное поручение исполняющему обязанности руководителя регионального управления С.В. Горячеву: представить подробный доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах.

Стоит отметить, что проблема ветхого жилья остается острой для региона. Ранее власти сообщали о планах расселить порядка 40 аварийных домов в 2026 году с помощью механизма комплексной застройки территорий.

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