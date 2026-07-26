Камеры ГИБДД в Томской области поймали рекордное число лихачей

Больше всего нарушений связаны с несоблюдением скоростного режима Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшую неделю комплексы автоматической фото- и видеофиксации выявили на дорогах Томской области почти 24 тысячи фактов пренебрежения правилами дорожного движения. Согласно официальной статистике регионального управления МВД, общее число постановлений составило 23 766. Об этом 26 июля рассказали в УМВД России по Томской области.

Абсолютным лидером антирейтинга стало превышение скоростного режима. На долю любителей быстрой езды пришлось подавляющее большинство нарушений — 17 943 случая, что составляет 75,5% от общего объема работы камер. Остальные протоколы были выписаны за движение по обочине, выезд на полосу встречного движения и другие маневры.

В ведомстве подчеркивают, что работа системы направлена не на пополнение бюджета, а на обеспечение безопасности граждан. Каждый кадр, полученный с передвижных и стационарных комплексов, проходит обязательную процедуру верификации сотрудниками центра автоматизированной фиксации перед тем, как штраф будет направлен владельцу автомобиля.

Напомним, что ранее в регионе была завершена установка новых стационарных комплексов фотовидеофиксации в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Оборудование размещено в наиболее аварийных точках для стимулирования водителей к соблюдению ПДД.

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