Томское УФАС подвело итоги полугодия и наказало чиновников штрафами

Больше всего нарушений выявлено при проверке госконтрактов Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За первые шесть месяцев 2026 года Томское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) выписало штрафов на общую сумму более 10 миллионов рублей. Специалисты вынесли 30 постановлений о привлечении к ответственности за нарушения антимонопольного и рекламного законодательства. Об этом 26 июля рассказали в надзорном ведомстве.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года именно здесь зафиксирован наибольший рост правонарушений — возбуждено 125 дел. Кроме того, специалисты выявили 17 случаев несоблюдения правил технологического присоединения к электросетям и 8 фактов непредставления обязательных сведений в антимонопольный орган.

В рамках профилактической работы ведомство выдало ряд предостережений. Одно предупреждение получила ресурсоснабжающая компания, еще одно — индивидуальный предприниматель. Пять официальных уведомлений были направлены органам местного самоуправления.

Однако не все чиновники прислушались к требованиям закона. Поскольку два предупреждения, адресованные администрациям, не были исполнены добровольно, в отношении них пришлось возбудить полноценные антимонопольные дела. Остальные предписания были выполнены в полном объеме. Самым крупным финансовым взысканием стал штраф на сумму 2,28 млн рублей.

Также ведомству удалось раскрыть картельный сговор. Управление установило факт антиконкурентного соглашения между компанией «Гранд Медикал-Сибирь» и тремя предпринимателями из Томской и Новосибирской областей. Нарушения были совершены еще в 2025 году, однако расследование было завершено только в текущем периоде. Подробности закрытого дела уточняются.

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