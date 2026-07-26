«Показали деньги для инвентаризации»: в Кузбассе банда томских мошенников отправлена в колонию

В общей сложности ущерб составил более двух миллионов рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В городе Осинники поставлена точка в деле о серии телефонных мошенничеств против пенсионеров Кузбасса. Суд вынес обвинительный приговор группе жителей Томска, которые похитили у двух пожилых потерпевших более 2 миллионов рублей. Об этом сообщил объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

На скамье подсудимых оказались трое: ранее судимый 25-летний мужчина, выступавший координатором, и двое его 20-летних подельников — курьер и водитель. Схема обмана была классической, но от этого не менее циничной. Преступники звонили на домашние телефоны пожилым людям, представляясь сотрудниками правоохранительных органов или служб связи. Они сообщали о якобы зафиксированной попытке кражи данных с банковских счетов и угрожали уголовным делом за соучастие. Под предлогом «инвентаризации» или «проверки подлинности» купюр они убеждали пенсионеров снять все сбережения.

В результате двое потерпевших лишились 600 тысяч и 1,5 миллиона рублей соответственно. Сняв наличные, пенсионеры складывали их в обычные рабочие рукавицы и передавали через дверь курьеру, который ждал снаружи.

Следователям удалось быстро выйти на след банды. Полиция обнаружила у подъезда одного из домов в поселке Ясногорский автомобиль со следами ДТП, на котором передвигались злоумышленники. Водитель был задержан на месте. Дальнейшее расследование показало, что руководил процессом организатор из Новосибирска, координируя действия группы через интернет-мессенджеры.

Суд признал всех троих виновными в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и назначил реальные сроки лишения свободы. Организатор получил 4 года 9 месяцев колонии, курьер отправится за решетку на 3 года 9 месяцев, а водителю назначили 3 года 3 месяца заключения. Помимо тюремного срока, с осужденных взыскана вся сумма похищенного в размере 1,945 миллиона рублей в пользу потерпевших.

Ранее кемеровское издание «Сибдепо» сообщало, что мошенники придумали новый способ выманивать деньги.

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