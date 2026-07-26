Ульяновский облсуд уволил главу района в связи с утратой доверия из-за сына

Областной суд поставил точку в резонансном деле Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Судебная коллегия Ульяновского областного суда поставила точку в громком коррупционном скандале. Полномочия главы администрации Кузоватовского района Александра Вильчика досрочно прекращены в связи с утратой доверия за грубое нарушение законодательства. Об этом 26 июля пишет издание mosaica.ru.

Как установил суд высшей инстанции, чиновник использовал свое положение для продвижения бизнеса собственного сына. Схема обогащения выглядела следующим образом: в июне 2022 года компания сына выиграла аукцион на аренду муниципального ангара (657 кв. м) по символической ставке около 5,3 тысячи рублей в месяц. Сразу после этого Александр Вильчик-старший начал активно лоббировать раздел земельного участка под этим ангаром. В результате манипуляций фирме выделили новый участок площадью 13 305 кв. м для стоянки сельхозтехники. Права компании выросли более чем в 20 раз, однако арендная плата осталась прежней, из-за чего местный бюджет понес серьезные убытки.

Чиновник лично подписывал все схемы и акты передачи земли, зная о родстве с выгодоприобретателем. По закону он был обязан заявить самоотвод, но проигнорировал требования прокуратуры. Районная комиссия по конфликту интересов также заявила, что нарушений нет, покрывая своего руководителя.

Новоспасский районный суд изначально встал на сторону главы, не увидев прямой связи между действиями чиновника и выгодой сына. Однако областной суд жестко пресек эту практику. Фемида подчеркнула: для признания конфликта интересов достаточно одной лишь возможности влияния отца на ситуацию, а факт получения конкретного дохода доказывать необязательно.

Судебное решение вступило в законную силу немедленно. Также суд признал незаконным бездействие местного председателя Совета депутатов.

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