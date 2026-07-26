«Как можно быть на Кавказе и не подняться?»: семья томских спасателей МЧС покорила Эльбрус

Старший дознаватель Валентина Котлярова и пожарный Александр Котляров с детьми на высоте в 3847 метров. Фото: МЧС России по Томской области

Семья сотрудников Главного управления МЧС России по Томской области совершила восхождение на высочайшую вершину Европы — гору Эльбрус. Супруги Валентина и Александр Котляревы вместе с тремя детьми поднялись на высоту 3847 метров, проведя в пути 13 часов. Подробности рассказали в МЧС России по Томской области 26 июля.

Ведомство гордится своими сотрудниками: старший дознаватель отдела административной практики Валентина Котлярова и пожарный-спасатель 5-й части областного центра Александр Котлярова показали пример невероятной сплоченности.

По словам Валентины, идея отправиться к заснеженным пикам родилась спонтанно во время отпуска в Кисловодске. Главной целью было не установление спортивных рекордов, а борьба со страхом высоты и проверка собственных сил.

«Мы долго не могли решиться: было немного страшно, но в какой-то момент идея захватила нас всех. Подумали: как можно быть на Кавказских Минеральных Водах и не подняться на Эльбрус? Это было бы несерьезно», — поделилась впечатлениями спасатель.

Семья отправилась в путь в составе обычной туристической группы, так как специальной альпинистской подготовки у них не было. Однако именно взаимовыручка помогла преодолеть сложный маршрут. В общей сложности подъем занял 13 часов непрерывного движения.

Для Котляревых это приключение стало не просто экстремальным походом, а важным этапом укрепления семейных уз. По их признанию, каждый из пяти участников проявил недюжинную выдержку и целеустремленность. Своим примером семья томских спасателей показала, что для сильной духом команды нет ничего невозможного, даже если речь идет о покорении седого великана Эльбруса.

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