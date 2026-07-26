Мать двоих детей из Ангарска стала донором костного мозга для незнакомой женщины

Марина Пронькинова во время сдачи крови в Москве. Фото: пресс-служба Томского политехнического университета

Жительница Ангарска стала донором костного мозга для 50-летней пациентки, чья жизнь зависела от пересадки стволовых клеток. На томичку вышли столичные врачи после редкого генетического совпадения в федеральной базе доноров. Как говорят специалисты, такое совпадение у не родственников по крови — уникальный случай. Подробности рассказали 26 июля в пресс-службе Томского политехнического университета, в которой девушка получила профессию.

Мать двоих детей из Томской области рассказала, что сначала подумала, что ее атакуют мошенники, но потом информация подтвердилась и ее пригласили на операцию. После консультаций с врачами и поддержки супруга она приняла твердое решение помочь незнакомой женщине. Выпускница Томского политехнического университета по специальности «инженер-химик-технолог» посвятила свою карьеру химической промышленности. Еще со студенческих лет она интересовалась донорством, поэтому и передала генетические образцы в федеральный реестр.

«Очень необычные чувства, когда узнаешь, что где-то есть человек, который, не являясь родственником, обладает таким же набором генов. Это просто чудо. Хочется знать, чем этот человек живет, какой он. Теперь в моей жизни появился еще кто-то, чья судьба мне не безразлична. Если будет возможность, обязательно поговорим», — делится Марина Пронькинова.

По данным Министерства здравоохранения России, шанс найти генетического близнеца крайне мал, однако пациентке, для которой ангарчанка стала донором, невероятно повезло. В кратчайшие сроки женщина сдала кровь на местной станции переливания для подтверждения совпадения с реципиентом. После всех необходимых исследований ее пригласили в Москву для дальнейшего обследования. Перелет и проживание были полностью оплачены, а руководство на месте работы безоговорочно поддержало благородное начинание сотрудника.

В столице Марине ввели препараты, активирующие выход стволовых клеток в кровь. Врачи предупредили о возможных неприятных ощущениях, однако процедура прошла благополучно, и биоматериал был успешно передан для дальнейшей трансплантации. Однако все прошло благополучно, томичка быстро восстановилась и чувствует себя прекрасно. Ведь у здорового пациента процесс восстановления после операции занимает всего несколько дней. Томичка рада, что смогла помочь другому человеку получить шанс на счастливую жизнь и возвращение к полноценной жизни.

ЧИТАТЕ ТАКЖЕ

Пострадавшего в ДТП 17-летнего томича перевели из реанимации в нейрохирургию

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru